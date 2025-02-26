Rusya'nın Kiev Bölgesine İHA Saldırısı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın Kiev bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.

Rusya, Ukrayna'nın Kiev bölgesine insansız hava araçları ile saldırı düzenledi. Kiev Bölge Valisi Mikola Kalaşnik, saldırı nedeniyle Bucha ilçesinde bir evde yangın çıktığını ve 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Kalaşnik, saldırıda başından yaralanan 20 yaşındaki bir kişinin hastaneye kaldırıldığını, elinden yaralanan 44 yaşındaki bir kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini söyledi. Bucha'daki 5 evde hasar meydana geldiğini kaydeden Kalaşnik, 3 aracın kullanılamaz hale geldiğini, 8 araçta da hasar oluştuğunu ifade etti. Saldırı nedeniyle binalarda çıkan yangın ise ekipler tarafından söndürüldü. - KİEV