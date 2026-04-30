Rusya'dan Ukrayna'ya İHA ve füze saldırılarında yeni rekor

Rusya ordusu, Nisan ayında Ukrayna'ya karşı 6 bin 663 insansız hava aracı (İHA) ve 141 füzeyle rekor düzeyde hava saldırısı gerçekleştirdi.

Ukrayna Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Rusya'nın Nisan ayı boyunca Ukrayna'ya en az 6 bin 804 uzun menzilli insansız hava aracı ve füze ateşlediği ifade edildi. Bunlardan 6 bin 663'ünün İHA, 141'inin füze olduğu aktarıldı. Verilere göre Rusya, savaşın başından bu yana 1 ayda en yoğun hava saldırısını gerçekleştirdi. İHA'ların yaklaşık yüzde 88'inin, füzelerin ise yüzde 62'sinden fazlasının Ukrayna savunması tarafından engellendiği veya etkisiz hale getirildiği belirtildi. Verilere göre Ukrayna, Nisan ayı boyunca geceleri ortalama 222 İHA ve 4 füze saldırısıyla karşı karşıya kaldı. Rusya'nın Nisan ayındaki en büyük saldırısı, 15 Nisan gecesi Ukrayna'ya 703 mühimmat (659 insansız hava aracı ve 44 füze) fırlatmasıyla gerçekleştirildi. Ukraynalı yetkililer, söz konusu saldırının 2026'nın en büyük saldırısı olduğunu ve en az 19 kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Rusya'nın önceki rekoru, toplam 6 bin 600 mühimmat (6 bin 462 İHA ve 138 füze) fırlattığı Mart ayında kayıtlara geçmişti. - MOSKOVA

