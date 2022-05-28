Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi - Haberler

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Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Rusya'dan hipersonik seyir füzesi denemesi

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik seyir füzesinin yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Zirkon hipersonik seyir füzesinin yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı bir şekilde vurduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Barents Denizi'nden fırlatılan Zirkon hipersonik seyir füzesinin Beyaz Deniz'de yaklaşık bin kilometre ötede bulunan hedefi başarılı şekilde vurduğu aktarıldı. Bakanlık, füzenin fırlatıldığı anlara ait yaptığı paylaşımda, "Füzenin fırlatılması yeni silah testinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zirkon seyir füzelerini yeni nesil rakipsiz silah sistemlerinin bir parçası olarak tanımlamıştı. Rusya geçtiğimiz yıl, savaş gemilerinden ve denizaltılardan Zirkon füzeleri fırlatmıştı. Hipersonik silahlar, ses hızından 9 kat daha hızlı hareket edebiliyor. - MOSKOVA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Barents Denizi Beyaz Deniz Zirkon Rusya 3. Sayfa Haberler

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