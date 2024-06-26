Rusya'da Yolcu Treni Raydan Çıktı: 50 Kişi Yaralandı

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu 50 kişi yaralandı.

Rusya'ya bağlı Komi Cumhuriyeti'nde Vorkuta- Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 9 vagonu raydan çıktı. Olay yerine çok sayıda arama-kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ilk belirlemelere göre vagonlardan yaklaşık 50 kişinin yaralı olarak çıkarıldığını, yaralılardan 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Rusya Soruşturma Komitesi, vagonların raydan çıkmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre, yoğun yağışlardan dolayı raylarda hasar oluştuğu ve kazanın bu nedenle oluşmuş olabileceği üzerinde duruluyor. - MOSKOVA