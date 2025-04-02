Rusya'da Stratejik Bombardıman Uçağı Düştü: 1 Ölü

Rusya'da Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağının düşmesi sonucu 1 mürettebat hayatını kaybetti.

Rusya'nın Sibirya bölgesinde yer alan Irkutsk'ta Rus ordusuna ait Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçağı düştü. Uçakta bulunan 4 mürettebattan 1'i hayatını kaybetti. Yetkililer, uçağın rutin bir uçuş sırasında teknik bir arıza sonucu Buret köyü yakınlarına düştüğünü aktararak, kazada yerleşim yerlerinin zarar görmediğini açıkladı. Kazanın kesin nedeni henüz bilinmiyor. - MOSKOVA