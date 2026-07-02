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Rusya'da savaş muhalifi Yabloko Partisi'nin bir üyesine daha gözaltı

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Rusya'da savaş muhalifi liberal Yabloko Partisi üyesi Elena Perepelitsa, yasaklı bir kuruluşa bağış yaptığı iddiasıyla Moskova'da gözaltına alındı. Partiye yönelik baskılar sürerken, daha önce de Genel Başkan Yardımcısı Maksim Kruglov yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Rusya'da savaş muhalifi liberal Yabloko Partisi üyesi Elena Perepelitsa, yasaklı bir kuruluşa bağış yaptığı iddiasıyla başkent Moskova'da gözaltına alındı.

Rusya'da savaş muhalifi liberal Yabloko Partisi'ne yönelik baskılar sürüyor. Yabloko Partisi üyesi Elena Perepelitsa, yasaklı bir kuruluşa bağış yaptığı iddiasıyla başkent Moskova'da gözaltına alındı.

Daha önce Yabloko Partisi Genel Başkan Yardımcısı Maksim Kruglov, 24 Haziran'da Rus ordusu hakkında "yalan bilgi yaydığı" gerekçesiyle yedi yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen yıl gözaltına alınan Kruglov, 2022 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı iki paylaşım nedeniyle yargılanmıştı. Mahkemede hakkındaki suçlamaları reddeden Kruglov, davayı farklı siyasi görüşlere yönelik baskı olarak nitelendirmişti.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından önemli bir liberal siyasi güç olan Yabloko Partisi, bugün yalnızca bazı bölgesel parlamentolarda sınırlı sayıda sandalyeye sahip bulunuyor ve Devlet Duma'sında temsil edilmiyor. Partinin bu yıl Duma'da sandalye kazanması beklenmese de, seçimlere katılması savaş muhalifi görüşlerini dile getirebilmesi için bir platform sağlıyor.

Öte yandan savaş hakkında "yalan bilgi yaymak" suçlamasıyla uzun süredir yargılanan gazeteci Sergey Mingazov'un ise kanser nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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