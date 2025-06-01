Rusya'da Köprü Çökmesi: 7 Ölü, 47 Yaralı

Rusya'da Köprü Çökmesi: 7 Ölü, 47 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsü, demiryolu hattında hareket halindeki yolcu treninin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 47 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar arasında 3 çocuk bulunuyor. Rus Demiryolları, kazanın 'ulaşım sistemine yasa dışı müdahale' sonucu meydana geldiğini öne sürdü.

Rusya'nın Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsünün, demiryolu hattında hareket halindeki yolcu dolu bir trenin üzerine çökmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, 47 kişi yaralandı.

Rusya'da tren yolculuğu kabusa döndü. Bryansk bölgesinde bir karayolu köprüsü, demiryolu hattında hareket halindeki yolcu dolu bir trenin üzerine çöktü. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 47 kişinin de yaralandığını bildirdi. Bakanlık, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin trende seyahat eden kişileri bulmak için çalışmalar yürüttüğünü açıkladı.

Bryansk Valisi Alexander Bogomaz yaptığı açıklamada, 47 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, yaralananlar arasında 3 çocuk bulunduğunu ve bunlardan birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Rusya'dan "ulaşım sistemine yasa dışı müdahale" iddiası

Rus Demiryolları, kazanın ardından sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla Bryansk'taki köprü çökmesinin "ulaşım sistemine yasa dışı müdahale" sonucu meydana geldiğini duyururken, daha sonra bu paylaşım silindi.

Rusya'dan Ukrayna'ya suçlama

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üst düzey üyelerinden Andrei Klishas ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bryansk'taki olayın "Ukrayna'nın uzun zaman önce devlet olma niteliğini yitirdiğini ve bir terörist bölgeye dönüştüğünü" gösterdiğini söyledi.

Kursk'ta da köprü çöktü

Rusya'nın Kursk bölgesinde de bir yük treninin geçişi sırasında köprü çöktü. Kursk Valisi Alexander Khinshtein yaptığı açıklamada, "Trenin bir kısmı köprünün altındaki yola düştü. Lokomotif alev aldı ancak yangın hızla söndürüldü. Makinistlerden biri bacağından yaralandı" ifadelerini kullanırken, makinistin trenin diğer mürettebatıyla birlikte yerel bir hastaneye kaldırıldığını aktardı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet

İntihar eden Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Cenazeme gelmesin
Şarkıcı Şimal Gülen son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü şarkıcı hayatının baharında sonsuzluğa uğurlandı
Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın yeniden adaylığı için planı

Kulislere sızdı! İşte AK Parti'nin Erdoğan'ın adaylığı için planı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ozan Güven'den radikal karar! 50 yaşına bastı, hayatında yeni bir sayfa açtı

Ozan Güven'den radikal karar! Hayatından çıkarıyor
Hindistan, savaş uçaklarının Pakistan tarafından düşürüldüğünü ilk kez doğruladı

Pakistan'dan büyük darbe! Hindistan kaybını ilk kez doğruladı
5 gollü tarihi zafer! Paris Saint-Germain Şampiyonlar Ligi şampiyonu

5 gollü tarihi zafer! Şampiyonlar Ligi şampiyonu belli oldu
Milyonlarca sürücünün ehliyeti tehlikede

Milyonlarca sürücüye kötü haber! Ehliyetleri iptal edilecek
Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi

Trump'tan eşi tarafından tokatlanan Macron'a evlilik tavsiyesi
İngiliz finans devi Standard Chartered altın fiyatlarına ilişkin yeni tahminde bulundu

Ünlü bankadan altın için çok konuşulacak tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.