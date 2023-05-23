Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Rusya'da casuslukla suçlanan Wall Street Journal muhabirinin tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı

Rusya'da casuslukla suçlanan Wall Street Journal muhabirinin tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı

3. Sayfa Haberleri

Rusya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı.

Rusya'da casusluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderilen The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich'in tutukluluk süresi 3 ay uzatıldı.

Rusya'da 30 Mart'ta ordunun sanayi kompleksi verilerini topladığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Yekaterinburg kentinde gözaltına alınan ve 29 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar verilen The Wall Street Journal gazetesinin Moskova bürosu muhabiri ABD vatandaşı Evan Gershkovich, başkent Moskova'daki Lefortovo mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Delillerin incelenmesi için görülen duruşma kapalı oturumla gerçekleşirken, ABD'li diplomatların mahkemeye katılımlarına izin verilmedi. Mahkeme, Gershkovich'in tutukluluk süresini 30 Ağustos'a kadar uzatılmasına karar verdi. - MOSKOVA

Moskova Seçim Sonuçları
Moskova Yerel Seçim Sonuçları 2019
Moskova Genel Seçim Sonuçları 2018
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Moskova Rusya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title