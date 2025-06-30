Rusya'da Azerbaycanlı Kardeşlerin Cenazeleri Bakü'ye Getirildi

Rusya'da Azerbaycanlı Kardeşlerin Cenazeleri Bakü'ye Getirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi tarafından düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un cenazeleri Bakü'ye ulaştı. Cenazeler, yarın Ağcabedi'de toprağa verilecek.

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un cenazeleri Bakü'ye getirildi.

Azerbaycan'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı yaşanan olayların etkisi sürüyor. Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un cenazeleri bugün Bakü'ye getirildi. Seferov kardeşlerin naaşını taşıyan uçak, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında Seforov kardeşlerin aile yakınları ve yetkililer hazır bulundu.

Bugün tekrar otopsiye gönderilmesi planlanan cenazeler, yarın Ağcabedi'de toprağa verilecek.

Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılmıştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca, Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
2026 NATO zirvesi temmuz ayında Ankara'da yapılacak

2026 NATO zirvesi Türkiye'de! Ev sahibi şehir belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: PKK içinde sabotaj peşinde olanlar var. Sabrımız yanlış anlaşılmasın

Kabine sonrası terör örgütüne sert uyarı: Gözünüzün yaşına bakmayız
Seferihisar'da alevler evlere yaklaştı! 1 mahalle tahliye edildi

Alevler evlerin dibine kadar geldi, bir mahalle daha tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde: 5 kanser ilacını geri ödeme listesine alıyoruz

Erdoğan kanser hastalarının beklediği müjdeyi verdi
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İskenderi 2 bin TL'ye satan restoranda ikram çay için tepki çeken uygulama

İskenderi 2 bin TL'ye satan mekanda tepki çeken "çay" uygulaması
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Allan Saint-Maximin, yeni takımına imzayı atıyor

Anlaştı! Yeni takımına imzayı atıyor
Kız isteme tartışmasında tabancayla vurulan polis memuru hayatını kaybetti

Kız istemeye giden polis silahla vurularak öldürüldü
Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar

Düğün konvoyunun ortasında kalan karı-kocaya böyle saldırdılar
Kılıçdaroğlu, ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu

Ertelenen kurultay davası sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! Osayi'nin yeni takımını duyurdular

Beşiktaş'a transferini babası bozmuştu! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.