Rusya'da Azerbaycanlı Kardeşlerin Cenazeleri Bakü'ye Getirildi

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un cenazeleri Bakü'ye getirildi.

Azerbaycan'da Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı yaşanan olayların etkisi sürüyor. Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından Azerbaycanlıların evlerine düzenlenen baskında hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşler Ziyeddin ve Hüseyn Seferov'un cenazeleri bugün Bakü'ye getirildi. Seferov kardeşlerin naaşını taşıyan uçak, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na iniş yaptı. Güvenlik önlemlerinin alındığı havalimanında Seforov kardeşlerin aile yakınları ve yetkililer hazır bulundu.

Bugün tekrar otopsiye gönderilmesi planlanan cenazeler, yarın Ağcabedi'de toprağa verilecek.

Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı

Rusya'nın Yekaterinburg kentinde 27 Haziran sabahı düzenlenen operasyonlarda, Azerbaycan asıllı Seferovlar ailesi hedef alınmıştı. Eş zamanlı olarak 10'dan fazla adrese yapılan baskınlarda, Ziyeddin ve Hüseyn Seferov adlı 2 kardeş hayatını kaybetmişti. Operasyonda 3 kişi ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış, 9 kişi de gözaltına alınmıştı.

Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bakanlığa çağrılmıştı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, olaylar üzerine cumartesi günü Rusya'nın Bakü Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Pyotr Volokovıh'ı bakanlığa çağırmış, olayın soruşturulması ve şiddet uygulayan tüm faillerin en kısa sürede adalete teslim edilmesi gerektiği yönündeki beklentilerini Rusya tarafına iletmişti. Ayrıca, Azerbaycan Kültür Bakanlığı da ülkedeki tüm Rus kültürel etkinliklerin iptal edildiğini duyurmuştu.

Rusya'dan açıklama

Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise operasyonun geçmiş yıllarda Yekaterinburg'da işlenen bazı suçlarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirildiği ve Rusya Ulusal Muhafızları'na bağlı Özel Hızlı Müdahale Birimi (SOBR) desteğiyle yürütüldüğü belirtilmişti. Gözaltına alınan kişilerin adreslerinde aramalar yapıldığı kaydedilirken, operasyon sırasında yaşanan can kayıplarına ilişkin herhangi bir bilgi verilmemişti. - BAKÜ