Son dakika haber... Rusya'da askerlik şubesine silahlı saldırı

Son dakika haberleri: - Rusya'da askerlik şubesine silahlı saldırı Rusya'nın İrkutsk bölgesinde silahlı bir saldırganın askerlik şubesinde ateş açtığı ve güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

- Rusya'da askerlik şubesine silahlı saldırı

MOSKOVA - Rusya'nın İrkutsk bölgesinde silahlı bir saldırganın askerlik şubesinde ateş açtığı ve güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki Ust-Ilimsk kasabasında bulunan askerlik şubesinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir saldırganın ateş açması sonucu şubede bulunanlar panikle dışarı kaçışırken, saldırgan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Polisin gözaltına aldığı 25 yaşındaki saldırganın kimliği Ruslan Zinin olarak açıklandı.

Irkutsk Bölge Valisi Igor Kobzev yaptığı açıklamada, olayda askerlik şubesi müdürünün yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını, durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz hafta kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından farklı bölgelerdeki askerlik şubelerinde saldırılar meydana gelmişti.