Rus ordusuna ait nakliye uçağı düştü
Rusya Savunma Bakanlığı'na ait An-22 tipi kargo uçağının düştü. Uçak, onarım sonrası test uçuşu sırasında ıssız bir yere düştü ve uçaktaki 7 kişinin akıbetinin belirsiz olduğu belirtildi.
Rusya'da uçak kazası meydana geldi. Ülkenin merkezindeki Ivanovo bölgesinde 7 kişiyi taşıyan askeri nakliye uçağı düştü.
UÇAKTA 7 KİŞİ BULUNUYORDU
Rus medyasına göre, acil durum yetkilileri, "Ön bilgilere göre, Ivanovo Bölgesi'nde Antonov An-22 uçağı düştü. Uçakta 7 kişi bulunuyordu" dedi.
7 KİŞİNİN AKIBETİ BİLİNMİYOR
Olay yerine arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, uçaktaki mürettebatın akıbetinin belirsiz olduğu kaydedildi. Açıklamada, uçağın düşme nedeninin araştırılacağı aktarıldı. Rus basınında, uçakta 7 kişinin bulunduğu ifade ediliyor.
