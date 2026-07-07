Haberler

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında can kaybı 29'a yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rus güçlerinin Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve İHA saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a çıktı. Yaklaşık 30 binanın ciddi hasar gördüğü belirtildi.

Rus güçlerinin dün Kiev ve çevresine düzenlediği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükseldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya dün erken saatlerde düzenlediği saldırıların bilançosu ağırlaşıyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Kiev ve çevresine düzenlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, gece boyunca yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu çok sayıda bedene ulaşıldığı belirtildi. Başkent Kiev'de yaklaşık 30 binanın ciddi şekilde hasar gördüğünü İçişleri Bakanı İgor Klimenko açıkladı.

Acil Durum Servisi ayrıca, başkentin dışındaki Vyshneve kentinde art arda patlamalar yaşandığını ve çok sayıda konut binasının hasar gördüğünü duyurdu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama

Zamanlama manidar! Macron'un kaldığı otelin yakınında patlama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce de eniştesini öldürmüş

Restoranda tartıştığı kişiyi öldürdü! 11 yıl önce bir cana daha kıymış
Trump müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz

Trump daha müjdeyi vermeden 2 ülkede yangın başladı: Engellemeliyiz
60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti! İkinci konkordato başvurusu

60 yıllık Türk tekstil devi iflas bayrağını çekti
Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri

Türkiye'nin 59 yıllık dev şirketi iki kişiye satıldı! İşte değeri
Tarihi NATO Zirvesi'ne dakikalar kaldı! Bakan Fidan'dan heyecanlandıran mesaj geldi, işte tüm detaylar

Zirveye dakikalar kala ilk kare geldi! Bakan Fidan'ın bir mesajı var
Trafik magandasından iğrenç hareketler! Önce dilini çıkardı, sonra cinsel organını gösterdi

Aman dikkat! Bu sapık trafikte sizin de karşınıza çıkabilir