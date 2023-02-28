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Rus mahkemesinden Wikipedia'ya dördüncü kez para cezası

3. Sayfa Haberleri

- Rus mahkemesinden Wikipedia'ya dördüncü kez para cezası Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle daha önce dört kez para cezası kestiği Wikipedia'ya 2 milyon ruble daha ceza kesti.

- Rus mahkemesinden Wikipedia'ya dördüncü kez para cezası

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkeme, sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle daha önce dört kez para cezası kestiği Wikipedia'ya 2 milyon ruble daha ceza kesti.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Tagansky Bölge Mahkemesinde Wikipedia hakkında yeni bir karar verildi. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşın ardından Rusya aleyhinde yayınladığı sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle geçtiğimiz ocak ayında Rus savcılık makamları tarafından yargılanması istenen Wikipedia, 2 milyon ruble (505 bin TL) daha para cezasına çarptırıldı.

Wikipedia daha önce yargılandığı duruşmalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonlarına dair aktardığı sahte bilgileri silmediği gerekçesiyle toplam 7 milyon ruble (1 milyon 260 bin TL) para cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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