Rus İHA'sı Ukrayna'da Sivil Araç Üzerine Düştü: 9 Ölü, 7 Yaralı

Rus İHA'sı Ukrayna'da Sivil Araç Üzerine Düştü: 9 Ölü, 7 Yaralı
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Ukrayna'nın Sumy bölgesinde bir minibüse isabet eden Rus yapımı insansız hava aracı sonucu 9 sivil hayatını kaybetti, 7 sivil ise yaralandı. Olayı savaş suçu olarak nitelendiren Ukrayna polisi, delil toplama çalışmalarına başladı.

Ukrayna polisi, Rus yapımı bir insansız hava aracının (İHA) Sumy bölgesinde bir minibüse isabet etmesi sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını duyurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın Sumy bölgesini İHA ile hedef aldı. Ukrayna Ulusal Polis Teşkilatından yapılan açıklamada, Bilopillia'da bir minibüse İHA isabet etmesi sonucu 9 sivilin hayatını kaybettiği, 7 sivilin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, "Bu sıradan bir bombardıman değil, aynı zamanda bir savaş suçudur. Rus ordusu, uluslararası hukuk ve insanlık normlarını hiçe sayarak bir kez daha sivil bir hedefi vurdu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Kolluk kuvvetleri, bombardımanın sonuçlarını belgeliyor, delil topluyor ve her türlü suç izini kaydediyor. Her şey suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için" ifadeleri kullanıldı. Sumy Bölge Valisi Oleh Hryhorov ise ilk bilgilere göre servisin yerel saatle 06.17 sıralarında Rus Lancet tipi İHA tarafından vurulduğunu belirtti. Vali Hryhorov, saldırıyı "insanlık dışı" olarak nitelendirdi.

Saldırı, dün Rusya ve Ukrayna'nın 2022'den bu yana ilk doğrudan barış görüşmelerini gerçekleştirmesinden sonra düzenlendi. - SUMY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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