Haberler

Kaçak ocaktaki göçükte ölen madenci son yolculuğuna uğurlandı

Kaçak ocaktaki göçükte ölen madenci son yolculuğuna uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli maden işçisi Erol Türksever, gözyaşları arasında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Zonguldak'ın Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden emekli maden işçisi Erol Türksever, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgiye göre dün ruhsatsız maden ocağında yaşanan göçükte toprak altında kalan 46 yaşındaki Erol Türksever'in cenazesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. 4 çocuk babası Türksever'in cenazesi, cenaze töreni için Rüzgarlımeşe Mahallesi Merkez Camii'ne getirildi. Camideki törende taziyeleri kabul eden Türksever ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Özel bir maden şirketinden emekli olduğu öğrenilen Erol Türksever, Dilaver Mahallesi'ndeki ruhsatsız ocakta meydana gelen göçükte tavan çökmesi sonucu toprak altında kalmıştı. Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan ve ambulansla hastaneye nakledilirken yolda kalp masajı yapılan Türksever, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Kılınan cenaze namazının ardından talihsiz madencinin cenazesi toprağa verilirken, olayla ilgili başlatılan adli soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye süreci için yeni çıkış

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir

Ve Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Takımın başına geçecek mi? Arda Turan'dan Beşiktaş'a cevap

Beşiktaş'ın teklifine yanıt verdi

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı

Maymunla öpüşmek başına iş açtı
Amrabat'tan çok konuşulacak Fenerbahçe kararı

Beklenen oldu!
46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti

46 yıllık dev restoran zinciri iflas bayrağını çekti
Çin, ABD'den 200 Boeing uçağı alacağını doğruladı

Piyasaları sarsacak haber doğrulandı! Zamanlama dikkat çekici
Çin’de intihar krizi büyüyor! Genç adamın son görüntüleri ortaya çıktı

Ülkede kabus büyüyor! Bir genç daha yaşamına böyle son verdi