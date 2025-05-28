Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi, Şahsa Ceza Kesildi

Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi, Şahsa Ceza Kesildi
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Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma devriyesi sırasında ruhsatsız bir av tüfeği ve fişek bulundu. Şahsa yasal işlem yapıldı ve para cezası uygulandı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği devriye sırasında ruhsatsız bir av tüfeği ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karpuzlu ilçesi Akçaabat Mahallesi'nde devriye görevi yürüten jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri Ö.Y. isimli şahsı durdurdu. Yapılan kontrolde şahsın kendisine ait olduğunu beyan ettiği bir adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ve 2 adet fişek ele geçirildi. Şahsa, 2521 Sayılı Kanunun 13/1 Maddesi kapsamında 'Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Olmadan Yivsiz Tüfek Bulundurmak ve Taşımak' suçundan 6 bin 531 TL idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili adli sürecin de devam ettiği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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