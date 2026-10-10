Rostov'da 4 aydır gemide mahsur kalan Azerbaycanlı denizciler yardım çağrısı yaptı

Rusya'nın Rostov kentinde 4 aydır gemide mahsur kalan Azerbaycanlı denizciler, bölgeye düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını görüntüledi. Rostov Valisi Yury Slyusar, Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya'nın Rostov kentinde yaklaşık 4 aydır gemide mahsur kaldıklarını belirten Türkiye Merkezli Adler Gemicilik şirketinin "Consul" isimli kuru yük gemisindeki 11'i Azerbaycanlı, 1'i Rus olmak üzere 12 denizci, can güvenliklerinden endişe duyduklarını belirterek yardım çağrısında bulundu. Rostov'a gece saatlerine gerçekleştirilen İHA saldırısını görüntüleyen denizciler, bölgede devam eden saldırılar nedeniyle zor durumda olduklarını ve her gün bölgedeki İHA saldırıları nedeni ile ölüm korkusu ile yaşadıklarını ifade etti. Gemide bulunan mürettebat, yaklaşık 7 aydır maaşlarını alamadıklarını ve gemiden ayrılamadıkları için yardım beklediklerini bildirdi.

Gemi kaptanı Sabuhi Salahov, gemicilerin güvenli şekilde ülkelerine dönebilmesi için Azerbaycan'daki ilgili diplomatik makamlardan yardım beklediklerini ifade etti. Konsolosluk makamlarından da destek isteyen Salahov, İHA saldırılarından korunabilmek için mürettebatın limana yanaştırılmasını ya da kıyıdaki otellerden birine yerleştirilmesi için yardım çağrısında bulundu. Salahov, "Sesimize ses verin, bizi yalnız bırakmayın" ifadelerini kullandı.

Rostov'daki İHA saldırısında 6 kişi yaralandı

RRostov Bölge Valisi Yuri Slyusar ise saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, gece boyunca bölgede 100'den fazla İHA'nın imha edildiğini belirtti. Saldırılarda 6 kişinin yaralandığını ifade eden Vali Slyusar, Rostov-na-Donu kentindeki apartman ve müstakil evlerde hasar meydana geldiğini, Bataysk kentinde ise boş durumdaki yeni bir binanın zarar gördüğünü kaydetti. Bölgede acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktaran Slyusar, bir sanayi deposunda çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekiplerinin müdahalede bulunduğunu ifade etti.

Azak Denizi'nde hasar gören 2 gemide ise ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı