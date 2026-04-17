Romanya: "Rus dronları hava sahamızı ihlal etti"

Romanya Savunma Bakanlığı, Rus dronlarının ülke hava sahasını ihlal ettiğini ve radar sistemleri tarafından tespit edildiğini duyurdu. Olay, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sırasında meydana geldi.

Romanya, radar sistemine Rus dronlarının takıldığını duyurdu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Romanya radar sistemlerinin Rusya'nın gece boyunca Ukrayna'ya gerçekleştirdiği saldırılarda Romanya ulusal hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracını tespit ettiği, ancak daha sonra sınır köyü Chilia Veche'nin güneydoğusunda temasın kesildiğini kaydedildi.

AB ve NATO üyesi olan Romanya, Ukrayna ile 650 km uzunluğunda bir kara sınırını paylaşıyor ve Rusya'nın Tuna Nehri'nin karşı yakasındaki Ukrayna limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana insansız hava araçlarının hava sahasını ihlal etmesi ve topraklarına şarapnel parçalarının düşmesi olayları tekrar tekrar yaşanıyor. - BÜKREŞ

