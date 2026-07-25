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Romanya’da hava sahasını ihlal eden bir İHA daha düşürüldü

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Romanya’da Ukrayna sınırına yakın seyrek nüfuslu bir bölgede ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı düşürüldü.

Romanya'da Ukrayna sınırına yakın seyrek nüfuslu bir bölgede ülke hava sahasını ihlal eden bir insansız hava aracı düşürüldü.

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yerel saatle 08.30'da Sfantu Gheorghe (Delta) yerleşiminin 10 kilometre batısında Romanya hava sahasına giren bir İHA'nın F-16 uçağı tarafından düşürüldüğünü duyurdu. Romanya Savunma Bakanlığı ise hava sahası ihlalinin radar tarafından sabah 08.22'de tespit edildiğini ve 2 F-16 savaş uçağının havalandırıldığını aktardı. Savcılık, düşürülen insansız hava aracının Rus yapımı olduğunu belirtti.

Son 24 saatte 2 İHA düşürüldü

Romanya Cumhurbaşkanı Nicusor Dan dün yaptığı açıklamada, yerel saatle 11.00 civarında F-16 uçağı pilotunun, ülke hava sahasına giren bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurmuştu.

Ukrayna ile 650 kilometre uzunluğunda kara sınırını paylaşan Romanya, Rusya'nın 2022'de başlattığı işgalde Tuna Nehri'nin karşısındaki Ukrayna limanlarına saldırmaya başlamasından bu yana Rus insansız hava araçlarının hava sahasını yaklaşık 30 kez ihlal ettiğini açıkladı. Mayıs ayı sonlarında Ukrayna sınırına yakın Galati şehrinde bir insansız hava aracı bir apartmana isabet etmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Bu, Ukrayna savaşı sırasında NATO üyesi bir ülkede yoğun nüfuslu bir bölgeye isabet eden ilk İHA olmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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