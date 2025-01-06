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Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu

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Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel'den haber alamayan arkadaşları durumu ailesine ve polis ekiplerine bildirdi. Polis nezaretinde çilingir ile kapı açıldı ve sağlık ekipleri Yücel'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edildi.

Roketsan'da yazılım mühendisi olarak çalışan Yusuf Serdar Yücel evinde ölü bulundu.

KAPIYI ÇİLİNGİR İLE AÇAN ARKADAŞLARI CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Yücel'den haber alamayan, durumu ailesine ve polis ekiplerine bildiren arkadaşları, polis nezaretinde çilingir ile kapıyı açtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hareketsiz yatan Yücel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

İNTİHAR ETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yücel'in cenazesi, memleketi Isparta'ya getirilmesinin ardından dün Merkez ilçesine bağlı Sav'da ikindi namazını müteakiben defnedildi. Edinilen bilgilere göre, Yücel'in sodyum nitrat içerek intihar ettiği tespit edilirken olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Roketsan'ın yazılım mühendisi evinde ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Ne intiharı, külahıma anlat. Yazık ya.. Devlet bunlara sahip çıkamayacaksa , devlet niçin var.Bu suikastlere bir an önce son verin.. yoksa bir daha bu ülkeye hizmet edecek insan bulamazsınız.

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

Muhtemelen suikast. İntihar süsü verdiler. Bu ülkenin ne kadar yazılımcısı, nükleer fizikçisi, savunma sanayi bilim adamı varsa hepsini yıllardır öldürüp, intihar süsü veriyorlar.

Yorum Beğen77
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Haber Yorumlarıemre null:

ilkokuldan itibaren okulda namaz kılmak mecburi olmali namaz kılmayan çocuk okula alınmamalı ki çocuklar Dindar yetişsin boylece imanları iyice kuvvetli olsun ki şeytan kandırıp intihara suruklemesin Allah rahmet eylesin

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Haber YorumlarıSeher Yasa:

Vatan evlatlarına sahip çıkılmalı duyanlara...

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Haber YorumlarıKadir İzci:

Emin olun intihardır çünkü sizler gibi kimse artık dayanamıyor . Herkes mutsuz herkes huzursuz herkes kaygılı

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Haber YorumlarıBartuhan:

Kesin öldürülmüştür, dış güçler büyümememiz için herkesi yok ediyor buna bir çare bulmak lazım, bu arkadaşlarda aynı mit gibi bilinmesin nerde ne iş yaptığı yazık bu mühendislere ihtiyacımız var

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Haber Yorumlarıİlker ÖZKUL:

Yorumlara baktım, intihara inanan kimse yokken polis intihar ettiğine inanmıyordur inşallah.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Devlet bu insanları koruyamıyorsa niye var ??? Dısarda sarhoş gezen 100 Kemaliste bedel bu insanlar ! Bilim insanlarını koruyun bunun lamı çimi yok

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Haber YorumlarıCaner Alp:

Hadi buyur! mossad iş başında. Mühendislerimizi koruyamıyormuyoz yine! Bu pırlanta gibi mühendislerin korunması Ülkemiz için hayati önem taşıyor.

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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Kim bilir ne işlere imza atıyordu yediniz bi yiğidin daha başını

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