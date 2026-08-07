Karadeniz'de Ro-Pax Gemisinde Drone Panigi

Karadeniz'de bir Türk Ro-Pax gemisinin üzerinden geçen dronlar, gemide korku ve paniğe neden oldu. Tır yüklü olarak Karasu Limanı'na doğru seyreden gemide personelin yaşadığı panik anları kameraya yansıdı.

Karadeniz'de seyir halindeki Türk Ro-Pax gemisinde dron hareketliliği nedeniyle korku dolu anlar yaşandı. Karasu'ya hareket ettiği öğrenilen geminin üzerinden dronlar geçti. Gemiye yaklaşan hava aracını fark eden personel büyük panik yaşadı. O anlarda gemide bulunanlardan birinin, "Abi baştan vuracak, kaçın" diye bağırdığı duyuldu. Personelin dronları takip ettiği ve güvenli bölgeye geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tır yüklü olduğu öğrenilen Ro-Pax gemisinin daha sonra Karasu Limanı'na doğru hareket ettiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı