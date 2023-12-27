Rize'deki Mobilya Fabrikasında Yangın Çıktı

Rize'nin Kalkandere ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan mobilya fabrikasında çıkan yangın anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde hizmet veren bir mobilya imalat fabrikasında saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Ham madde deposunda henüz bilinemeyen bir nedenle çıkan yangın depodaki süngerlerin bir anda alev almasından ötürü hızla büyüdü. Kalkandere ilçesi ve çevre belediyeleri ile birlikte Rize Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüde alevlerin hızla büyüdüğü ve siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği anlar yer aldı. - RİZE