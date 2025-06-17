Rize'de yamaçtan kopan kaya otomobilin önüne düştü. Otomobilin saniyelerle kayadan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Çamlıhemşin ilçesinde Ayder yolu üzerinde meydana geldi. Yamaçtan kopan büyük bir kaya parçası otobanın ortasına düştü. O sırada bölgede seyir halinde otomobilin sadece birkaç metre önüne düşen kaya sürücüye korku dolu anlar yaşattı. O anlar ise anbean bölgede bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasına yansıdı. - RİZE