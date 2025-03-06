Rize'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Rize'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ardeşen- Çamlıhemşin karayolunun 10. kilometresinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.N. yönetimindeki 53 ADA 733 plakalı özel bir inşaat firmasına ait işçi servisi ile V.A. yönetimindeki 53 ADK 367 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç yan yattı. Kazada yan yatan aracın sürücüsü V.A. ile aynı araçta bulunan S.A. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçi servisinin hafif yaralanan sürücüsü R.N. ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE