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Rize'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı

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Rize'de bir otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı... O anlar kamerada

RİZE - Rize'de otomobilin kamyonetle çarpıştığı kazada 3 kişi yaralanırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaz Rize Merkez Bozkale köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana 07.50 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.G. idaresindeki 53 DY 794 plakalı kamyonet Bozkale Köyü istikametinden gelerek Karadeniz Sahil Yolu üzerinden girmek istedi. Bu esnada Rize istikametinden Artvin istikametine sol şerit üzerinde seyir halinde bulunan sürücü M.Y. idaresindeki 53 ADG 368 plakalı otomobil kamyonete sol ön çaprazdan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 53 DY 794 plakalı aracın sürücüsü M.G. ve beraberindeki S.G. ile 53 ADG 368 plakalı araç sürücüsü M.Y. olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Rize'de Otomobil ve Kamyonet Çarpıştı: 3 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN FEHMİ DEMİR - 3.Sayfa
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