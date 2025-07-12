Rize'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı

Rize'de Otomobil Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
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Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Olay, Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkiinde gerçekleşti. Kazada, bir otomobil takla atarak dere yatağına düştü.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karadeniz Sahil Yolu Sümer köyü Yalı mevkiinde saat 16.30 sırlarına meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. (47) idaresindeki 08 AN 990 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapmak istediği sırada aynı istikamette seyreden V.A. (35) yönetimindeki 53 EA 688 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 53 EA 688 plakalı otomobil takla atarak, yolun hemen kenarında bulunan dere yatağına düştü. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sürücü M.Ç. ve V.A. ile araçlarda bulunan N.A., S.A., S.Ç., M.Ç., İ.Ç, ve F.Ç., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Behtişen Gönen isimli kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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