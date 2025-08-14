Rize'de mal sahibi ile kiracının kavgası kanlı bitti: 3'ü ağır 4 yaralı

Rize'de mal sahibi ile kiracı arasında çıkan silahlı kavgada 3'ü ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

MAL SAHİBİ İLE KİRACI ARASINDA SİLAHLI KAVGA

Olay, Rize merkeze bağlı Engindere Mahallesi Murat Çalışkan Sokak'ta saat 15.00 sıralarında bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre mal sahibi ile kiracı arasında maddi bir konudan dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüdüğü olayda iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

3'Ü AĞIR 4 YARALI

Çatışmada R.Ç., Y.K., S.K. ve D.H. yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Rize Devlet Hastanesi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan R.Ç, Y.K. ve D.H.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.