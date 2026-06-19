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Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu

Köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra hayatına mal oldu
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Rize'nin Pazar ilçesinde dün gece bir kişi, yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için ATV aracıyla manevra yapınca takla atarak ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Rize'nin Pazar ilçesinde dün gece bir kişi yolda önüne çıkan köpeğe ATV aracıyla çarpmamak için manevra yapınca meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaza dün gece saat 23.00 sıralarında Ardeşen-Pazar Karayolu'nun Hamidiye mevkiinde Özgür Çay Fabrikası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ATV aracıyla seyir halinde olan Orhan Kara (43), yolda bir anda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca aracıyla takla attı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kara, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Kara, bugün Cuma namazına müteakip Ardeşen Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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