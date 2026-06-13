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Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü

Kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düştü
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Rize'nin Pazar ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen Tayfun Tafralı yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralı hastaneye kaldırıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen bir kişi yaralandı.

Olay Pazar ilçesine bağlı Hisarlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraz toplamak amacıyla ağaca çıkan Tayfun Tafralı, bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düştü. Tafralı'nın düştüğünü gören yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, engebeli arazide sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşların yoğun çabasıyla sedyeyle taşınarak hazır bekletilen ambulansa ulaştırıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tayfun Tafralı, buradaki ilk müdahalesinin ardından Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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