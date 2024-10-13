Rize'de Kaza Anı Araç Kamerasında Görüntülendi
Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralanırken, kaza anı araç kamerasına kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralanırken kaza anbean araç kamerasına yansıdı.
Olay, ilçeye bağlı Behice Köyü mevkiinde meydana geldi. Almanya'da memleketi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki köyüne H IS 53 plakalı aracı ile gelen Şener Kurkut o esnada yola çıkan 53 AV 018 plakalı araca çarptı. Çarpanın etkisiyle savrulan Kurkut idaresindeki araç duvara çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken kaza anı araç kamerasına anbean yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE