Rize'de Kaybolan Özel Jet Uçağı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Rize'de Kaybolan Özel Jet Uçağı İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
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Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında kaybolan özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sürerken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, İkizdere ilçesinde yerinde incelemelerde bulunuyor. Çalışmalara yerel yetkililer ve ilgili kurumlar da katılıyor.

Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında kaybolduğu bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İkizdere ilçesine gitti.

Kritik süreci sahada takip eden Vali Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifte Köprü Köyü'ne intikal ederek arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Vali Baydaş'a, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, bölge muhtarları ve ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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