Rize'de Kaybolan Kadın Gölette Yaralı Halde Bulundu

Rize'de sabah saatlerinde evinden çıkan ve kendisinden haber alınmayan kadın, arama kurtarma ekipleri tarafından gölette yaralı halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ardeşen ilçesine bağlı Beyazkaya köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde evden çıkan ve bir daha kendinden haber alınmayan 25 yaşındaki C.G. isimli kadının yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Araf Arama Kurtarma ekipleri ve Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler C.G.'nin gidebileceği her yerde arama başlattı. C.G. arama kurtarma ekipleri tarafından akşam saatlerinde evinden 500 metre uzaklıktaki köye yakın bir gölette yaralı olarak bulundu. Bulunduğu yerden çıkarılan C.G. sağlık ekiplerine teslim edildi. - RİZE