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Çamlıhemşin'de mahsur kalan 3 turiste 10 saatlik çalışmaların ardından ulaşıldı

Çamlıhemşin'de mahsur kalan 3 turiste 10 saatlik çalışmaların ardından ulaşıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybeden 3 Rus turist, AFAD, JAK ve jandarma ekiplerinin 10 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Sağlık durumları iyi olan turistlerin tahliyesi başlatıldı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında yollarını kaybederek mahsur kalan 3 Rus turiste, AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Amlakit Yaylası'ndan doğa yürüyüşüne çıkan 3 Rus turist, güzergahlarını kaybedince yardım çağrısında bulundu. İhbar üzerine AFAD koordinasyonunda Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve jandarma ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Zorlu arazi yapısı ve olumsuz hava şartlarına rağmen ekipler, turistlerin bulunduğu noktaya ulaşabilmek için titiz bir çalışma yürüttü. Sabah saatlerinden itibaren turistlerle temas kuran ekipler, yaklaşık 10 saat süren yürüyüşün ardından saat 14.00 sıralarında 3 turiste ulaştı.

Olay yerinde ilk sağlık kontrolleri yapılan turistlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenirken, ekipler tarafından güvenli şekilde yerleşim alanına tahliye çalışmaları başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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