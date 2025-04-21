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Rize'de Kardeşler Arasında Hastane Önünde Silahlı Kavga

Rize'de Kardeşler Arasında Hastane Önünde Silahlı Kavga
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Rize'nin Pazar ilçesinde, hastane önünde Y. K. ile kardeşi Doğan K. arasında çıkan kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Ağabeyin ateş açması sonucu kardeşi yaralandı.

Rize'de kardeşlerin hastane önündeki kavgasında kan aktı.

Olay, Pazar ilçesine bağlı Kaçkar Devlet Hastanesi girişinde yaşandı. Çamlıhemşin Dikkaya köyü nüfusuna kayıtlı Y. K. ve kardeşi Doğan K. arasında henüz bilinemeyen nedenden tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda belinden silahını çıkaran ağabey Y.K., kardeşi Doğan K.'ye ateş etti. Mermilerin ayağına isabet ettiği Doğan K. yaralanarak Kaçkar Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağabey Y.K. ise olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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