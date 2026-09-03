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İngiliz Dağcı Kaçkar'da Kurtarıldı

İngiliz Dağcı Kaçkar'da Kurtarıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Avusor Yaylası Kaçkar Dağı'nda yönünü kaybeden İngiliz vatandaşı, AFAD ve jandarma ekiplerinin zorlu operasyonuyla kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan turistin güvenli alana tahliyesi sürüyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Avusor Yaylası Kaçkar Dağı mevkiinde yönünü kaybederek mahsur kalan İngiliz vatandaşına ulaşıldı.

112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden kurulan telefon irtibatının ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri zorlu arazi şartlarında çalışma başlattı. AFAD bünyesindeki 5 kişilik arama-kurtarma personeli, sarp kayalıklarda ara emniyet istasyonları kurup teknik tırmanış gerçekleştirerek mahsur kalan turistin yanına ulaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Dan Mammsdroller'in bulunduğu noktadan güvenli alana tahliyesi için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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