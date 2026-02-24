Rize'de ruhsatsız silah operasyonu: 1 gözlatı

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Çayeli ilçesinde operasyon düzenlendi. Önceden tespit edilen bir şahsın ikametinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tabanca şarjörü ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Şüpheli şahıs, Rize Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alınarak hakkında adli işlemler başlatıldı. - RİZE

