İlkel teleferik kazası: 1 yaralı
Rize'nin Çayeli ilçesinde çay taşımacılığında kullanılan ilkel teleferiğin motor kulübesinin bacağı kopunca içindeki Ö.K. kulübeyle birlikte sürüklenerek yaralandı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan yaralı hastaneye kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Rize'de ilkel teleferiğin motor kısmının bulunduğu kulübenin bacağının kopmasıyla içinden bulunan vatandaş kulübeyle birlikte sürüklenerek yaralandı.
Olay Çayeli ilçesine bağlı Derecik Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay taşıma işlerinde kullanılan ilkel teleferiğin motorunun bulunduğu kulübenin bacağı bulunduğu yerden koptu. Çelik telinin de kulübeyi yamaçtan aşağıya doğru çekmesiyle içerisinde bulunan Ö.K. kulübeyle birlikte sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ö.K.'nın sürüklendiği yere inen jandarma ve AFAD ekipleri yaralanan vatandaşı sedye ile yola taşıdı. Vatandaşlarında yardımı ile araç yoluna kadar taşınan Ö.K. sağlık ekiplerine teslim edildi. Ö.K. burada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - RİZE