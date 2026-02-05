Haberler

Rize'de Uçuruma Düşen Eski Muhtar Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Rize'nin Güneysu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandığı kazada eski muhtar hayatını kaybetti.

Kaza, Adacami Mahallesi'nde, meydana geldi. eski Adacami Mahallesi Muhtarı Ahmet Ziya Mercan (74) idaresindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle düştüğü uçurumdan çıkartılan Mercan, yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mercan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
500

