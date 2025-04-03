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Rize'de Domuz Fırtına Deresi'nde Akıntıya Kapıldı

Rize'de Domuz Fırtına Deresi'nde Akıntıya Kapıldı
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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bir domuz, Fırtına Deresi'ne düştü. Vatandaşlar, domuzu kurtarmak için seferber oldu. Domuz, akıntıyla mücadele ederek kıyıya çıkmayı başardı.

Rize'de Fırtına Deresi'ne düşen domuz akıntıda mücadele verdi, vatandaşlar bağırarak domuzu kurtarmaya çalıştı.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde yetişkin domuz dere kıyısında gezerken vatandaşlar tarafından fark edildi. Cep telefonlarıyla vatandaşların kaydetmeye çalıştığı domuz, kayanın üzerinden ayağı kayarak Fırtına Deresi'ne düştü. Bahar mevsiminin gelmesiyle Kaçkar Dağları'nda eriyen karlar nedeniyle debisi yüksek dereden çıkmaya çalışan domuz bir süre akıntıyla mücadele etti. Kayanın üzerine çıkma çabaları sonuç vermeyen domuz yeniden dereye düşerek biraz daha sürüklendi. O esnada vatandaşlar ise bağırarak domuza yol göstermeye çalıştı. Derenin kenarında akıntısız bir yere sığınabilen domuz sonrasında kıyıya çıkarak gözlerden kayboldu.

O anlar ise anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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