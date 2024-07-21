Üye Girişi
Haberler

Rize'de Çay Toplayıcısı Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay toplamak için teleferiği kullanan bir vatandaş, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olayın ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan vatandaşın tedavisi devam ediyor.

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay toplayan vatandaş, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil (25), teleferik ile topladığı çayları yola çıkarıyordu. Son olarak çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Torpil'i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Torpil'i bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin müdahale yapabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı. Sağlık ekipleri Torpil'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan eğitim araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torpil'in hastanede ki tedavisi sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güneysu Rize Kaza 3.Sayfa Haberler

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

 Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

Haremlik selamlık uygulama! Adıyaman Menzil'de otobüs durakları kadın-erkek diye ayrıldı

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title