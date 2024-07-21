Rize'de Çay Toplayıcısı Elektrik Akımına Kapılarak Ağır Yaralandı

Rize'nin Güneysu ilçesinde çay toplayan vatandaş, teleferikte bulunan elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Güneysu ilçesine bağlı Yeniköy köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çay hasadı yapmak için bahçesine giren Hızır Can Torpil (25), teleferik ile topladığı çayları yola çıkarıyordu. Son olarak çay bezini teleferiğe koyduğu esnada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı. Torpil'i hareketsiz halde yerde yatarken gören akrabaları durumu 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri Torpil'i bulunduğu yerden sağlık ekiplerinin müdahale yapabilmesi için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu Torpil, çay bahçesinden sağlık ekiplerinin yanına kadar taşındı. Sağlık ekipleri Torpil'e olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan eğitim araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Torpil'in hastanede ki tedavisi sürüyor. - RİZE