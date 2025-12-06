Haberler

Kestiği ağacın çarptığı vatandaş uçuruma yuvarlandı

Rize'nin Pazar ilçesinde ağaç kesen Yalçın Doğan, ağaç tarafından çarpılarak uçuruma yuvarlandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Doğan’ın durumu hakkında inceleme başlatıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde kesiği ağacağın çarparak savurduğu vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Aktaş köyünde 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalçın Doğan isimli vatandaş, ağaç kestiği sırada ağaç bulunduğu yerden kurtularak kendisine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Doğan uçuruma yuvarlandı. Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine Ambulans, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Rize İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Düştüğü yerden AFAD ekipleri tarafından çıkartılan Doğan yola kadar taşınarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Doğan burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE

