Haberler

Rize'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Rize'de yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi'nde bir binanın 7. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında ev kullanılamaz hale gelirken, eşyalar tamamen yandı.

Rize'de bir binanın 7. katındaki dairede yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Rize Merkez Çiftekavak Mahallesi, Çiftekavak konutları C Blok'taki bir dairede saat 19.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre binanın 7. katında bulunan bir dairede sebebi henüz bilinemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı yaşanmayan yangında evde bulunan eşyaların tamamen yandığı öğrenildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır

"Kürt kadın fıkrası" tepki çeken Rahmi Koç'a Bahçeli'den destek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu Aytek Şayan katıldığı düğüne dansıyla damga vurdu

Taşacak Bu Deniz'in oyuncusu memleketindeki düğüne damga vurdu

Aziz Yıldırım: Messi lazımsa Messi, Ronaldo lazımsa Ronaldo gelir

İki dünya starının ismini verdi, binlerce taraftarı ayağa kaldırdı
Alp Balkan'ın babası Mustafa Balkan da hayatını kaybetti! Evlat acısına 24 gün dayanabildi

Evlat acısına 24 gün dayanabildi
Yaptıkları rezilliği kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı

Rezilliklerini kimse görmüyor sandılar ama kamera kayıttaydı
Lütfü Savaş, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Kendisini yeniden genel başkan yapan sürecin mimarıyla görüştü
Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi

Daha önce nokta atışı yapan isim emekli ve memur maaşı için rakam verdi
Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme

Bir kentimizi sarsan yasak aşk cinayetinde yeni gelişme