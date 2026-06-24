Rize'de Feci Kaza: 3 Ölü, 4 Yaralı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kaza yeri havadan görüntülendi.

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Limanköy Köyü, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde saat 23.00 sıralarında çıkan 3 aracın karıştığı kazada Gamze Saklı, Nilay Bilgin ve Selinay Saral olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada Ahmet Hamdi Özdal (65), İshak Beyaz (67), Ahsen Kandiş (21) ve Sadık Namoğlu (50) ise yaralı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişisini ise yaralandığı kazanın olduğu bölge havadan görüntülendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı