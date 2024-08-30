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Rezillik diz boyu! İzmir'deki cinsel ilişki görüntülerinin bir benzeri de Kocaeli'de çekildi

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İzmir Alsancak sahildeki cinsel ilişki görüntüsünün yankıları sürerken benzer bir olay da Kocaeli'de yaşandı. Bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntülerde etraftakilere aldırış etmeyen çiftin uygunsuz hareketler sergilediği görülüyor.

İzmir Alsancak'ta sabah saatlerinde etraftakilere aldırış etmeden cinsel ilişkiye giren çiftin görüntüleri büyük yankı uyandırmıştı. Bu olayın yankıları sürerken benzer bir skandal da Kocaeli'de yaşandı.

"GELDİĞİMİZ NOKTA İÇLER ACISI"

Görüntülerde bir kadın ve erkeğin çevredekilere aldırış etmeden uygunsuz hareketler sergilediği görülüyor. Kısa sürede gündem olan videonun altına "Her şeyin iyice b*kunu çıkardınız", "Toplum nereye gidiyor?", "Bu yozlaşma değil de ne?", "Geldiğimiz nokta içler acısı" şeklinde yorumlar yapıldı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa

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Yorumlar (13)

VEFA:

Birazcık saçı göründü, birazcık kısa giydi diye Afganistan ve İran'daki gibi insanlar ezilmesin de, bunlar uç örnekler, hoş olmasa da tölere edilebilir!...

10
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yanıtYanıtla
Savas Ozturk:

Bunu haber yapmanıza gerek yok hep görüyorum böyle çiftleri senelerdir yeni böyle olmuş gibi algı yapmanıza gerek yok

65
40
yanıtYanıtla
faruk merttürk:

Camiler ve hocalar görevini yapsaydı bunlar olmazdı.

25
37
yanıtYanıtla
Barış O. B.:

Değil çoluk çocuk, daha kendini yetiştirememiş insanlara evlenin barklanın çocuk yapın diye diye zorla, olmayacak insanları ebeveyn ettiniz. Şimdi de kim kime dum duma

15
24
yanıtYanıtla
Rıdvan Polat:

Bu ülkenin dini ahlakı vetleri üretimi hepsi yerle bir oldu

30
2
yanıtYanıtla
Yasin Göksel:

artık yatak odaları evlerden kalkıyor yehho

18
4
yanıtYanıtla
Cihan Demir:

hotel fiyatlarını biraz düşürsünler ;)

8
4
yanıtYanıtla
Musa Duz:

Şavaşmayın sevişin!

1
5
yanıtYanıtla
CAN Işık:

Müslüman ülke

1
4
yanıtYanıtla
Bandorma:

Ferhat…

2
2
yanıtYanıtla
Tüm 13 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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