Rezan Epözdemir, cezaevinden isyan etti: Hayatıma son vereceğim
Güncelleme:
"Rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla tutuklu bulunan Avukat Rezan Epözdemir, Can ve Ciner Holdinglere yönelik yürütülen soruşturmalarla sosyal medyada ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyleyerek tepki gösterdi. Epözdemir, "Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan iki ayrı soruşturma kapsamında 10 Ağustos'ta gözaltına alınan, "rüşvete aracılık etmek" suçlamasıyla 14 Ağustos'ta tutuklanan Avukat Rezan Epözdemir, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı.

REZAN EPÖZDEMİR: CAN VE CİNER HOLDİNG SORUŞTURMASIYLA BENİ İLİŞKİLENDİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

Can ve Ciner Holdinglere yönelik yürütülen soruşturmalarla sosyal medyada ilişkilendirilmeye çalışıldığını söyleyen Epözdemir, bunların yalan olduğunu belirtti. Epözdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Sosyal medya eliyle ve yalancı tanıkla bana bu kumpası kuranlar benim cezaevinde çürümem ve yaşayan bir ölüye dönmem için hasmane tavırlarla ve gayri ahlaki bir şekilde sosyal medyada Can ve Ciner Holding soruşturmasıyla beni ilişkilendirmeye çalışıyorlar.

"BU AÇIKÇA VİCDANSIZLIKTIR"

Bu açıkça vicdansızlıktır. Hasmane tavırla aynı merkezden yönetilen ve menfaat karşılığında paylaşım yapan bu troller, benim 20 yıllık hak ve hukuk mücadeleme ve itibarıma karşı suikast yapmaya çalışıyorlar. Benim üç çocuğum, eşim ve ailem var. Allah hepimizin evlatlarını bağışlasın. Çocuklarım da bu yalan ve iftiralardan oldukça kötü etkileniyor. Biraz vicdanı olanların bu itibar suikastini sonlandıracağı umuduyla yazıyorum.

"EĞER BU DOSYADAN MAHKUM OLURSAM HAYATIMA SON VERECEĞİM"

Herkesten biraz vicdan ve merhamet rica ediyorum. Bu hukuka aykırı tutuklama ve beni haksızca hedef gösteren iftiralar artık bir zulme dönüşmüştür. Eğer bu dosyadan mahkum olursam hayatıma son vereceğim. Benim için hiç yaşamamak onursuzca yaşamaktan iyidir. Kamuoyundan ricam hasmane tavırlarla kaleme alınan hayal ürünü ve kötü niyetli iddialara lütfen itibar etmeyiniz. Selam ve sevgilerimle."

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYok canım:

Fatih terim CHP li olsa bu yaptığından sonra hapis yatarmıydı yatmazmıydı. Adalet varmı yokmu. Ben parti desteklemiyorum ama kafamda soru işaretleri var o sebepten. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyorum.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBASRALI HASAN:

Kaç kişi peşinden ağlar? Sen avukat olarak birşeyleri yaptığını bilmen lazım.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
