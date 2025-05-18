Reyhanlı'da Trafik Kazası: 10 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Reyhanlı'da Trafik Kazası: 10 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarptı. Kazada 10 hayvan telef olurken, olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçtikleri esnada otomobilin çarptığı 10 küçükbaş hayvan telef oldu.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde trafikte seyir halde olan otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yolu temizlemesinin ardından yol trafiğe açıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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