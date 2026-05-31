Hatay'da seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobilin motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevler motor bölümünü sararken, durumu fark eden sürücü aracı güvenli bir noktada durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı