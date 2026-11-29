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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sahte parayla telefon satın almaya çalışan şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı.

27 Kasım 2026 tarihinde Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir telefoncuda sahte para kullanarak telefon almaya çalışan S.Y.E.'nin, paranın sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında çalışma başlatıldı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin ikametinde yapılan aramada, sahte olduğu değerlendirilen 5 bin 220 Euro ve 700 ABD doları ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y.E., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı