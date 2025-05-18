Reyhanlı'da Otomobil 10 Küçükbaş Hayvana Çarptı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsüne otomobil çarparak 10 hayvanın telef olmasına neden oldu. Olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilin çarptığı 10 küçükbaş hayvan telef oldu
HATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde karşıdan karşıya geçtikleri esnada otomobilin çarptığı 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Kaza, Reyhanlı ilçesi Davutpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Gece saatlerinde trafikte seyir halde olan otomobil, yolun karşısına geçen küçükbaş hayvan sürüsünün arasına daldı. Kazada 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekiplerin yolu temizlenmesi ardından yol trafiğe açıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET ARSLAN - 3.Sayfa