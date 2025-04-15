Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül böyle gözaltına alındı

Görüntü ortaya çıktı! Başkan yardımcısı böyle gözaltına alındı
Cumhurbaşkanlığı seçimini bilen şirketten yeni anket! 38 vekili olan parti baraj altında

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! 38 vekili olan parti baraj altında

Reyhanlı'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi

Reyhanlı'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'Osmaniye Grubu' olarak adlandırılan 3 kadın hırsızlık şebekesi tutuklandı. Emniyet güçleri, konut dokunulmazlığı ihlali ve evden hırsızlık olayına karışan şüphelileri yakaladı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan ' Osmaniye' grubu olarak adlandırılan 3 kadın hırsızlık şebekesi tutuklandı.

Reyhanlı ilçesinde meydana gelen konut dokunulmazlığı ihlali, evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin ' Osmaniye Grubu' olarak adlandırılan S.Ç., G.G. ile E.Y. olduğu ve hırsızlık yaptıkları tespit edilerek yakalandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Kadınların Osmaniye'den Hatay'a gelerek ev ev hırsızlık yapmaya çalıştığı öğrenildi. - HATAY

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.