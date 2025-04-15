Reyhanlı'da Hırsızlık Şebekesi Çökertildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 'Osmaniye Grubu' olarak adlandırılan 3 kadın hırsızlık şebekesi tutuklandı. Emniyet güçleri, konut dokunulmazlığı ihlali ve evden hırsızlık olayına karışan şüphelileri yakaladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili gözaltına alınan ' Osmaniye' grubu olarak adlandırılan 3 kadın hırsızlık şebekesi tutuklandı.
Reyhanlı ilçesinde meydana gelen konut dokunulmazlığı ihlali, evden hırsızlık olayıyla ilgili olarak Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelilerinin ' Osmaniye Grubu' olarak adlandırılan S.Ç., G.G. ile E.Y. olduğu ve hırsızlık yaptıkları tespit edilerek yakalandı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine teslim edildi. Kadınların Osmaniye'den Hatay'a gelerek ev ev hırsızlık yapmaya çalıştığı öğrenildi. - HATAY